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Yaşam

İki kaza İstanbul'a yetti!

İstanbullular yeni güne trafik çilesiyle başladı. TEM'deki kaza sonrası araç kuyruğu 18 kilometreyi buldu.

13 Kasım 2008 02:00

İstanbullular yeni güne yine kaosla uyandı. Kaza sonrası meydana gelen kuyruk 18 kilometreyi buldu.

Şiddetli olmamasına rağmen yağmur trafiği yavaşlatırken E-6’nın Hasdal mevkiinde Okmeydanı sapağına gelmeden yaşana bir kaza yolun tıkanmasına neden oldu.

06.45’te maydana gelen ve 07.00 sularında kaldırılan kaza trafiği bir süreliğine aksatırken bu kez yaklaşık bir saat sonra İstoç yan yolda bir TIR devrildi. Kaza meydana geldiği sırada E-6’daki trafiği etkilemezken onu kaldırmaya gelen vinç, yan yola giremeyip E-6’dan çalışmaya başlayınca tıkanıklık başladı.

Saat 10.00 sularında trafikteki tıkanıklık İstoç’tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü aşıp Kavacık’a kadar ulaştı. Şu an yaklaşık 18 kilometrelik bir kuyruk oluştu. TIR kaldırılsa bile kilometrelerce uzunluktaki kuyruğun dağılmasının uzun saatler sürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri araç sahiplerini Boğaziçi Köprüsü’ne ve arabalı vapurlara yönelmeleri konusunda uyarıyor.

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