T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki katlı binanın ahırı yandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da iki katlı boş binanın ahırı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü

18 Ekim 2017 12:00

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da iki katlı boş binanın ahırı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü.
Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'ndeki iki katlı boş bir binanın damında çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden çevrede bulunanlar itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Kentin eski yerleşim yerlerinden olduğu için sokakları dar olan mahallede itfaiye erleri, yangına müdahalede zorluk yaşadı. Arka sokaktaki başka bir binanın damına tırmanarak yanan binaya ulaşabilen itfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Kullanılmayan binanın damındaki ahşap malzemelerin ve yatağın yandığı yangının, hasara neden olduğu belirtildi. Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, madde bağımlısı bir kişinin ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniliyor. 
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAYangınSeyhanSarıyakup MahallesiBinadanKentinArkaKullanılmayanUzman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24