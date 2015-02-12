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İki katlı bina sağanak yağış nedeniyle yıkıldı

Kullanılmayan iki katlı kerpiç bina, sağanak yağış nedeniyle park halindeki iki otomobilin üzerine yıkıldı.

12 Şubat 2015 14:03

Osmaniye'de Alibeyli Mahallesi Alibeyli Camisi yanındaki çıkmaz sokakta kullanılmayan iki katlı kerpiç bina, sağanak yağışların etkisiyle zeminin yumuşaması sonucu bugün saat 07.45 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Evin üzerrine göçtüğü sokakta park halindeki 27 YT 161 ile 27 ER 418 plakalı otomobiller hasar gördü. Evin sahibi Hatun Akıl'ın yaklaşık 1 yıl önce kızının yanına taşındığı belirtildi.

Olayın ardından belediye ekipleri ve polis çöken binanın çevresine güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı. Osmaniye'de dün saat 19.00 sıralarında da Rahime Hatun Mahallesi 9009 Sokak'ta sağanak yağış nedeniyle kullanılmayan 2 katlı eski bir binanın duvarı yıkılmıştı.
 

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