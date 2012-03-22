T24 LogoT24 Logo
Gündem

'İki kardeşim yüzüme bile bakmıyor, zulüm yaşıyorum'

Erbakan kardeşleri karşı karşıya getiren miras kavgasında şikâyetçi Zeynep Erbakan, Saadet Partili kadınlara, “Yüzüme bile bakmıyorlar, zulüm yaşıyorum” diye yakındı.

22 Mart 2012 08:56

T24 - Erbakan kardeşleri karşı karşıya getiren miras kavgasında şikâyetçi Zeynep Erbakan, Saadet Partili kadınlara, “Yüzüme bile bakmıyorlar, zulüm yaşıyorum” diye yakındı.

Hürriyet'in haberine göre, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı olan Zeynep Erbakan, babasının mallarını kendisinden kaçırmakla suçladığı kardeşleri Fatih Erbakan ve Elif Erbakan Altınöz’le yaşadıkları sorunları, katıldığı kadın kolları toplantılarında da gündeme getirdi.

Zeynep Erbakan, SP’li kadınlara yaptığı konuşmalarda dışlandığından yakınarak şunları söyledi: “Kardeşlerimle büyük sıkıntılar yaşıyorum. Aynı binada kalıyoruz ama yüzüme bile bakmıyorlar. Kapıcıya para veriyorum bir şey alması için, her seferinde ‘Şimdi işim var, dışarıya sonra çıkacağım’ deyip siparişimi getirmemek için bin dereden su getiriyor. Gerçekten zulüm yaşıyorum.”

Kardeşlerin yanıtı: Dışlamadık

Ablalarının bu suçlamalarından rahatsız olan Fatih Erbakan ile Elif Erbakan Altınöz kardeşlerin ise şöyle dedikleri belirtildi: “Zeynep her zaman ablamızdır. Biz kendisini hiçbir zaman dışlamadık, dışlamayız da. Aynı binayı paylaşıyoruz, yüz yüze bakıyoruz, her türlü ihtiyacı görülüyor, hiçbir eksiğinin olmaması için elden ne geliyorsa yapılıyor. Ne etmişiz de kendisine zulüm yapmışız, bizi böyle suçlaması hem yazık hem de ayıp. Biz kardeşiz, kendi aramızda aile içinde halledebileceğimiz meseleleri bu hale getirmemesi gerekirdi. Hele de kardeşlerine karşı başkalarıyla birlik olması çok yanlış.”

 

ETİKETLER

ErbakanzeynepSaadetPartiElifFatihMiras

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24