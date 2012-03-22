'İki kardeşim yüzüme bile bakmıyor, zulüm yaşıyorum'

T24 - Erbakan kardeşleri karşı karşıya getiren miras kavgasında şikâyetçi Zeynep Erbakan, Saadet Partili kadınlara, “Yüzüme bile bakmıyorlar, zulüm yaşıyorum” diye yakındı.

Hürriyet'in haberine göre, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı olan Zeynep Erbakan, babasının mallarını kendisinden kaçırmakla suçladığı kardeşleri Fatih Erbakan ve Elif Erbakan Altınöz’le yaşadıkları sorunları, katıldığı kadın kolları toplantılarında da gündeme getirdi.

Zeynep Erbakan, SP’li kadınlara yaptığı konuşmalarda dışlandığından yakınarak şunları söyledi: “Kardeşlerimle büyük sıkıntılar yaşıyorum. Aynı binada kalıyoruz ama yüzüme bile bakmıyorlar. Kapıcıya para veriyorum bir şey alması için, her seferinde ‘Şimdi işim var, dışarıya sonra çıkacağım’ deyip siparişimi getirmemek için bin dereden su getiriyor. Gerçekten zulüm yaşıyorum.”

Kardeşlerin yanıtı: Dışlamadık

Ablalarının bu suçlamalarından rahatsız olan Fatih Erbakan ile Elif Erbakan Altınöz kardeşlerin ise şöyle dedikleri belirtildi: “Zeynep her zaman ablamızdır. Biz kendisini hiçbir zaman dışlamadık, dışlamayız da. Aynı binayı paylaşıyoruz, yüz yüze bakıyoruz, her türlü ihtiyacı görülüyor, hiçbir eksiğinin olmaması için elden ne geliyorsa yapılıyor. Ne etmişiz de kendisine zulüm yapmışız, bizi böyle suçlaması hem yazık hem de ayıp. Biz kardeşiz, kendi aramızda aile içinde halledebileceğimiz meseleleri bu hale getirmemesi gerekirdi. Hele de kardeşlerine karşı başkalarıyla birlik olması çok yanlış.”