-İKİ KARDEŞ YANARAK ÖLDÜ ALADAĞ (A.A) - 13.07.2011 - Adana'nın Aladağ ilçesinde bir evin çardak kısmında çıkan yangında, uykudaki 2 kardeş yanarak hayatını kaybetti. AA muhabirinin Jandarma yetkililerden aldığı bilgiye göre, Gökçe köyünde, Hıdır (42) ve Aynur Çakırgöz(36) çifti, çocukları 11 aylık Uğur ile 4 yaşındaki Umut'u, evlerinin ahşap malzemeden yapılmış çardak kısmında uyuttuktan sonra komşuya misafirliğe gittiler. Bir süre sonra çardaktan alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında uyudukları tespit edilen iki kardeşin yanmış cesetlerine ulaşıldı. İlçe Kaymakamı Kürşat Güleryüz ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özmen köye giderek yangın hakkında bilgi aldılar. Yapılan ilk incelemede, yangının çardağın aydınlatılması için kullanılan mumun yerdeki halı ve çocukların üzerindeki yorganları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.