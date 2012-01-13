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İki kardeş yanarak öldü AKSARAY (A.A)

13 Ocak 2012 00:47

-İki kardeş yanarak öldü AKSARAY (A.A) - 12.01.2012 - Aksaray'da 3 ve 5 yaşındaki Koçer kardeşler, annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında hayatlarını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Pınar Mahallesi 4021 Sokak'taki iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evde mahsur kalan Ahmet Koçer (3) olay yerinde, ablası Elenaz Koçer (5) ise kaldırıldığı Aksaray Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Çocukların annesinin yangın çıktığında evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.   

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