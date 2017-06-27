İki kardeş boğularak öldü

Adana'da serinlemek için nehre giren 42 yaşındaki Nihat Okur ile onu kurtarmaya çalışan 45 yaşındaki ağabeyi Emrettin Okur boğularak öldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında eski baraj kapakları mevkiinde meydana geldi. Kalabalık bir grupla eski barajdaki mesire alanına pikniğe giden Nihat Okur, aşırı sıcaktan bunalınca serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. Nihat Okur, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca ağabeyi Emrettin Okur da onu kurtarmak için suya atladı. Ağabey de çırpınmaya başlayınca onları kurtarmak için suya giren Mehmet Ali Döver de boğulma tehlikesi geçirdi. Döver, güçlükle kıyıya çıkarken, 2 kardeş suyun içinde kayboldu.

Olay yerine çağrılan polis ve itfaiye ekipleri, nehirde yapılan aramada 2 kardeşin cesedini, suya girdikleri yerin yakınında buldu. Yaşamını yitiren Okur kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Nihat Okur ile ağabeyi Emrettin Okur'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

