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İki kaptan gemiden kurtuldu ANKARA (A.A)

01 Şubat 2012 00:29

-İki kaptan gemiden kurtuldu ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Zonguldak yakınlarında batan Kamboçya bayraklı ''Vera'' isimli kuru yük gemisinin Rusya'nın Rostov limanından İzmir Nemrut Limanına Hurda yükü götürdüğü ve kurtarılan iki personelin geminin 2. ve 3. kaptanları olduğu öğrenildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rostov limanından İzmir Nemrut Limanına hurda yükü götüren Kamboçya Bayraklı 114 metre boyunda ve 13 metre enindeki 2 bin 584 gross tonluk ''Vera'' isimli gemi, Karadeniz Ereğli önlerinde kötü hava koşulları nedeniyle saat 19.30 sularında battı.  Gemide, Ukrayna uyruklu 10, Gürcistan uyruklu 1 olmak üzere 11 personel olduğu belirtilen açıklamada, bunlardan geminin 2. ve 3. kaptanlarının sağ kurtarılarak hastaneye sevk edildiği, kalan 9 personelin arama çalışmalarına Erdemir'e ait 3 römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar tarafından devam edildiği bildirildi.

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