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İki kadın, 'Fernandes bize saldırdı' diye şikâyetçi oldu, polis tesisleri bastı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız geceyi birlikte geçirdiği iki kadın tarafından polise şikayet edildi

08 Mayıs 2013 10:30

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Manuel Fernandes, bir gece kulübünde tanıştığı iki kadını evinde dövdüğü iddia edildi. Kadınlar polise "Fernandes bize saldırdı" diye ifade verdi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız geceyi birlikte geçirdiği iki kadın tarafından polise şikayet edildi.

Fernandes, olaylı gecenin ardından Beşiktaş'ın Ümraniye tesislerine gitti. Sabah saatlarinde polis beraberindeki kadınların avukatları ile tesislere geldi.

Beşiktaş Kulübü'nün avukatları da olaya dahil olurken, ifade vermeyi reddeden Fernandes de daha sonra "darp ve saldırıdan" ifade verdi.

Fernandes, ifadesinde "Kadınlar yalan söylüyor. İddia ettikleri gibi bir olay yaşanmadı" dedi.

Polis iki kadının şikayeti üzerine Fernandes'in kaldığı evin giriş çıkışındaki ve gece kulübünün kamera kayıtları incelemeye aldı.

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