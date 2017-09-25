İki kaçak avcıya 74 bin 725 lira para cezası

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde kaçak avlanan iki avcıya toplam 74 bin 725 lira para cezası kesti.

Hatay\'ın merkez Antakya İlçesi Mansurlu Mahallesi kırsalında kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yırtıcı kuş avlayan H.A.\'yı yakaladı. Avcının silahına el konulurken yapılan araştırmada, kafaları kesilmiş ve tüyleri yolunmuş 8 yırtıcı kuşa rastlandı. Ekipler tarafından kaçak avcı H.A.\'ya avlanması yasak olan yırtıcı kuş başına 8 bin lira olmak üzere 64 bin lira tazminat ve bin 816 lira idari para cezası olmak üzere toplam 65 bin 816 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca merkez Defne İlçesi Döver Mahallesi kırsalında kaçak avlanan Ö.A.\'da suç üstü yakalandı. Kaçak avcının silahına el konulurken ekipler Ö.A.\'nın yanında vurulmuş bir arı kuşu buldu. Kaçak avcıya 8 bin lira tazminat ile 909 lira idari para cezası olmak üzere toplam 8 bin 909 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, il genelinde kaçak avlanan şahıslara yönelik denetimlerin artarak devam ettiğini belirtti. Çağlar, \"Avcılık belgesi olmadan avlananlara ve avlanması yasak olan kuşları vuranlara ceza kesiyoruz. Son olarak 2 avcıya toplam 74 bin 725 lira para cezası uyguladı. Kaçak avcılara karşı önlemlerimiz devam ediyor\" diye konuştu.



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