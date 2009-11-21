İki İngiliz İstanbul'da taksi çaldı

T24 -

Polis, petrol mühendislerini getiren şirket ve konsoloslukla irtibata geçerek iki kardeşi yakaladı.Petrol mühendisi Mark Brawn ile Poul Brawn, kendilerini getiren şirketle anlaşarak, geçen Perşembe, Göztepe'de bir benzin istasyonuna egzoz gazlarının ısısını mekanik enerjiye dötüştüren motorun sistemini kurdu. Bu sırada istasyona gaz almak için gelen Erol Aydın, 34 TBF 61 plakalı taksiyi park etti. Taksiye yaklaşan Mark Brawn ile Paul Brawn anahtarı üzerinde olan taksiye binerek hızla istasyondan uzaklaştı.Taksinin çalındığı gören Erol Aydın, hemen polisi aradı. İstasyonun güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, taksiyi çalanların Mark Brawn ile Paul Brawn olduğunu belirledi.Polis, mühendisleri getiren şirket ve konsoloslukla irtibata geçti. Beyoğlu'daki İngiliz Konsolosluğu önünde bekleyen Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, önce Mark Brawn'u iki saat sonra da Paul Brawn'u Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yakaladı. Taksi ise Yeşilköy'de terkedilmiş olarak bulundu.Taksici Erol Aydın, "İstasyondan gaz aldım. Düşen plakamı takmak için indiğimde iki kişi taksiye bindi. Durdurmak istedim. Taksiyi üzerime sürerek kaçtılar. Daha sonra bu kişilerin İngiliz mühendisler olduklarını öğrendim. Şikayetçiyim" dedi.Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan Brawn kardeşleri susma haklarını kullandı.