İki ilde yıldırım düştü; 3 ölü, 6 yaralı

Sağanak yağışların etkili olduğu Erzincan ve Manisa'da yıldırım düştü. Manisa'da amatör futbolcu 17 yaşındaki Muhammet Gökdeniz hayatını kaybederken; Erzincan'daki olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Oğulcuk Köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet Gökdeniz, hayvan otlatırken başlayan yağmurdan korunmak için girdiği çadıra yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan arkadaşı 19 yaşındaki Celil Öztürk ise hastanede tedaviye alındı.

Çamurhamamı Mahallesi İncirlik Mevkii'nde dün akşam arkadaşı Celil Öztürk ile birlikte hayvan otlatan amatör futbolcu Muhammet Gökdeniz, aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak için bölgede bulunan bir çadıra girerek beklemeye başladı. Ancak Gökdeniz ve Öztürk'ün bulunduğu çadırın üstüne yıldırım düştü. Ağır yaralanan Gökdeniz ve Öztürk, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Muhammet Gökdeniz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaşamını yitiren Muhammet Gökdeniz'in iki yıldır Salihlispor'un 17 Yaş Altı Takımı'nda oynadığı öğrenildi.

Ekrem Çağlar(DHA)