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Yaşam

İki ilde trafık faciası: 13 ölü

Kars’ta öğrenci servisi ile TIR’ın çarpışması sonucu 8 öğrenci öldü, 18 öğrenci de yaralandı.

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Kütahya'da işçi taşıyan servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Kars’ta ise öğrenci servisi ile TIR’ın çarpışması sonucu 8 öğrenci öldü, 18 öğrenci de yaralandı.



Kütahya’da Davut Umdi idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 8. kilometresinde, Eti Gümüş AŞ'de çalışan işçileri taşıyan Hikmet Yiğit'in kullandığı otobüsle çarpıştı.


Yaklaşık 40 metre sürüklenerek şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Umdi, 112 Acil Servis ekiplerince Evliya Çelebi Devlet Hastanesine götürülürken yaşamını yitirdi.


Otomobilde bulunan Ahmet Bayrak, Turan Sarı, Erol Bunar ve Bahri Demirtaş kaza yerinde öldü. Cesetler, Kütahya Belediyesine ait cenaze araçlarıyla Evliya Çelebi Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.


Otobüs sürücüsü Yiğit ve 42 işçi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



8 öğrenci öldü


Sabah saatlerinde bir kaza haberi de Kars’tan geldi.


Sarıkamış-Erzurum karayolunun 22. kilometresindeki Mescitli köyü yakınlarında, Sarıkamış'a öğrenci taşıyan Tugay Alkan yönetimindeki öğrenci servisi, Emrullah Kaba idaresindeki taş yüklü TIR’la çarpıştı.


Kazada öğrencilerden 8'i hayatını kaybetti. Yaralanan 14 öğrenci hastanelere kaldırıldı.


Bu arada, hastanenin önüne gelen öğrenciler ve yakınlarının fenalık geçirdiği görüldü.


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