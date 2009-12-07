İki ilde soba faciası: 5 ölü

T24 - Şanlıurfa ve Iğdır'da kömür sobası ölümlere neden oldu. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hayatını kaybetti.







Şanlıurfa'da Türk Meydanı Mahallesi’nde çadırda barınan Aslan ailesinin üç ferdi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Ailenin yakınları, sabah çadıra geldiklerinde anne Hanım Aslan, eşi Hanefi Aslan ve oğulları Gökhan Aslan'ın cesediyle karşılaştı. Ailenin Gaziantep'ten göç ettikleri öğrenildi.

Kömür sobası Iğdır'da da iki kişinin ölümüne yol açtı. 12 Eylül Mahallesi’nde yaşayan Yıldırım ailesinin evinde 76 yaşındaki Nazlı Yıldırım ile torunu 6 yaşındaki Rahat Yıldırım hayatını kaybetti.