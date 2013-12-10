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Yaşam

Üç ilde okullara kar tatili

Türkiye'ye beklenen yoğun kar yağışı geldi. Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 6 ila 10 derece arasında düştü. Yurt genelinde ise yarından itibaren sert düşüşler görülecek

10 Aralık 2013 13:06

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutarken, kar yağışı nedeniyle araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda yeşil alanlarda kar kalınlığı 40 santime, şehir merkezinde 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar yağışı ile birlikte alarma geçerek, Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişleri, Bolu ile İstanbul arasındaki TEM ve D-100 Karayolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol ulaşıma açık tutulurken, kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Araçların kayması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

 

Bolu ve Karabük'te eğitime kar tatili

 

Dün okulların tatil olduğu Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün de il genelinde tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi. Dün okulların il genelinde tatil edildiği Karabük'te ise bugün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde eğitime bir süreyle ara verildi.

 

Zonguldak'ta taşımalı eğitim tatil

 

Zonguldak'ta saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına yaşamı olumsuz etkilerken kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar bugün 1 günlüğüne tatil edildi.

Kar yağışının ardından dün akşamdan itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda bulunan 4 Türk bayrağından biri koparak düşerken diğerleri de yırtıldı. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren fırtına, sokaklarda yürümeyi güçleştirdi. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda yükselen dalgalar, dalgakıranları aşarak liman içine kadar ulaştı. Açıkta bekleyen gemiler, fırtına nedeniyle limana sığındı.

Dün okulların tatil edildiği kentte, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün de eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Diğer okullarda ise eğitime devam ediliyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken kapalı 17 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

 

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