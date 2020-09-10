İki ilde karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek

Çankırı ve Sivas'ta karantina olması gereken ancak evden çıkan Covid-19 hastaları, karantina süresini öğrenci yurtlarında tamamlayacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, "Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek vb. masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir" dedi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Covid-19 nedeniyle karantinada olması gereken kişilerin, kuralları ihlal etmesi halinde öğrenci yurduna yerleştirileceğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Abdullah Ayaz, “Kıymetli Çankırı’lılar; Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terkeden corona virüs hastalarımız geri kalan karantina sürelerini Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır. Lütfen #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uyalım” ifadelerini kullandı. Sivas Valisi Salih Ayhan da benzer bir karar aldıklarını açıkladı. Yurtlarda kalacak hastalardan yemek gibi giderleri ödemelerini isteyeceklerini belirten Ayhan, “Pozitif olduğu halde evinde bulunamayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek vb. masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir” dedi.