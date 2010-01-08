İki havalimanı devlete 285 milyon dolar ödüyor

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı terminalini işleten TAV ile Antalya Havalimanı terminalini işleten Fraport-IC İçtaş'tan bugün yaklaşık 285 milyon dolar kira aldıklarını belirterek, “Bu kira çekini Maliye Bakanımızın adına bugün alacağım ve kendisinin düğün hediyesi olarak kabul edeceğim” dedi.



Bakan Yıldırım, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde düzenlenen “Antalya ve Atatürk havalimanları Terminal Binaları 2010 Yılı Kira Ödeme Töreni”nde yaptığı konuşmada, geçen yıl dünyada tarifeli hava taşımacılığında yüzde 3,1 küçülme yaşandığını söyledi. Türkiye'nin ise geçen yıl havacılıkta yüzde 7,4 büyüdüğünü ifade eden Yıldırım, “2009 yılında Avrupa trafiğine eklediği 45 yeni trafikle Türkiye birinci sırada yer aldı. Geçen yıl yaklaşık 86 milyon yolcuyu havaalanlarımızda ağırladık. Atatürk Havalimanı 2009'da 30 milyon yolcuya ulaştı. Biz göreve geldiğimizde Atatürk Havalimanı'nın trafiği 11 milyondu, artış neredeyse yüzde 200 oldu” diye konuştu.

THY'nin kapasitesinin geçen yıl yüzde 27, taşıdığı yolcu sayısının ise yüzde 24 arttığını dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin transit hava taşımacılığı ülkesi haline geldiğine, transit trafik artışının yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çekti.

Atatürk ve Antalya havalimanlarının toplam trafiğinin yaklaşık 48,5 milyon olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu çok sağlıklı bir yapı değil. Bu yapının mutlaka orta vadede değişmesi lazım. Trafiğin büyümeye devam ederken dağılımının da dengeli hale gelmesi gerekiyor. Aksi halde bütün yolcuların şikayetçi olduğu gecikmeler, iptaller hala gündemimizde olmaya devam edecek. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde Atatürk Havalimanı'nda çok ciddi kayda değer bir trafik yönetimi, işletme rahatlaması sağlayacağız. Seyrüsefer sisteminin altyapısı tamamen yenilenecek ve trafik frekanslarının daha etkin kullanılması sağlanacak. Atatürk Havalimanı'ndaki 06-24 pistinin uzatılması suretiyle tam kapasite kullanılmasına imkan sağlanacak. Ayrıca Atatürk Havalimanı CAT-3 kategorisine yükseltilecek, böylece hava koşullarına bağlı iptaller de daha az yaşanmış olacak.”

Krize rağmen hava yolu şirketlerinin filolarını güçlendirdiğini ve kapasitelerini artırdığını, bunun da Türk havacılığının geleceğine olan güvenden kaynaklandığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Krize rağmen bu yıl havacılığa 3,5 milyar dolar yatırım yapacağız. 3,5 milyar dolar, Moritanya, Kosova gibi ülkelerin bir yıllık milli gelirlerinin üzerinde bir paradır. Biz bunu sadece havacılık için yapıyoruz. Demir yollarına 6 milyar TL, kara yollarına 8 milyar TL... Toplam yatırımlarımız 20 milyar TL'nin üzerine çıkıyor. Toplam kamu yatırımları bile bu kadar değildir. Bugün sadece ulaşımda bu yatırımı yapar hale geldik.”



“Maliye Bakanı'na düğün hediyesi”

“Kiracının iyisinin kirayı vaktinde ödeyen, mal sahibinin iyisinin ise kirayı aldığında sevinen” olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bugün bu sevinç bizden ziyade Maliye Bakanımızın sevinci. Maliye Bakanı iki mutluluğu bir arada yaşıyor. Hem dünya evine giriyor hem de önemli miktarda kira geliri elde ediyor. Dolayısıyla bu kira çekini Maliye Bakanımızın adına bugün alacağım ve kendisinin düğün hediyesi olarak kabul edeceğim. Kendisine de mutluluklar diliyorum. İnşallah bundan sonra bize karşı daha cömert olur diye de düşünüyorum. Bugün, iki kiracımızdan yaklaşık 285 milyon dolar kira alıyoruz. TL olarak 425 trilyon bir para... Hiç de fena bir para değil. Allah bin bereket versin, Allah sizlere de güç kuvvet versin.”

Yıldırım, 2023'te yılda 350 milyon hava yolu yolcusu ve 386 milyon havaalanı kapasitesi hedeflediklerini belirterek, havacılık sektörünün 2023'e kadar üç kat daha büyümesi gerektiğini vurguladı.



KKTC'li trafik kontrolörleri

Daha sonra, Ulaştırma Bakanı Yıldırım ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'de eğitim gören 16 KKTC'li hava trafik kontrolörlerinin diplomalarını törenle verdi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Taçoy, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiği ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ulaştırma Bakanı'ndan destek gördüğünü, tecrübelerinden faydalandığını söyledi. Taçoy, “Bizim ihtiyacımız olan saklı ve kapalı kalmış duyguların arkasındaki izolasyonların yıkılıp geçilmesi. Bunun bir şekli var; kendi aklımızdaki, kendi düşüncemizdeki izolasyonu bir kenara itip yolumuza devam etmek” diye konuştu.