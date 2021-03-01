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Dünya

İki haftadır tedavi gören 99 yaşındaki Prens Philip, başka bir hastaneye transfer edildi

01 Mart 2021 16:03

İki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kraliçe Elizabeth'in 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip'in başka bir hastaneye transfer edildiği duyuruldu. 

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in kalp rahatsızlığı ve bir enfeksiyon nedeniyle Londra'daki St. Bartholomew Hastanesi'ne transfer edildiğini açıkladı. Prens'in en az hafta sonuna kadar hastanede kalacağı belirtildi. 

Prens Philip, 16 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Saray, Prens'in hastanede kalma nedeninini "önlem amaçlı" olarak açıklamıştı. 

Prens Philip hastaneye yatırıldığından bu yana ziyarete giden tek Kraliyet ailesi üyesi Prens Charles oldu. 

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