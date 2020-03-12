İki haftadır istediği sonuçları alamayan Bernie Sanders, Demokrat Parti ön seçimlerinden çekilmeyeceğini açıkladı

T24 Dış haberler

Demokrat Parti başkan aday adayı Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, ön seçimlerde üst üste aldığı yenilgilere rağmen yarıştan çekilme niyeti olmadığını ifade etti.

Geçen hafta 14 eyaletin sandıklara gittiği 'Süper Salı'da yarıştaki liderliğini eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a kaybeden Sanders, bu salı yapılan seçimlerde de istediği sonuçları alamayınca makas açıldı. Biden ile Sanders'ın arasındaki fark 150 delegeden fazlaya yükseldi.

Dün, Salı günü aldığı sonuçlarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Sanders, istedikleri sayılara ulaşamadıklarını kabul ederek, "İyi bir gece geçirmedik" dedi.

Demokrat Parti'nin içinden seçim kampanyasına son vermesi için yapılan baskılara direnen Sanders, ön seçimlerde yarışmaya devam edeceğinin ve bu hafta sonu yapılacak canlı yayın tartışmasına hazırlık yaptığının sinyallerini verdi.

Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Mike Bloomberg gibi isimlerin yarıştan çekilmesinin ardından bu hafta sonu yapılacak canlı yayın tartışmasında ilk kez Sanders ve Biden sahnede tek başlarına olacak. Sanders, yaptığı konuşmada Biden'a gelir eşitsizliği ve iklim krizi gibi kendi seçmenleri için önemli olan konularda sorular soracağını ifade etti.

Sanders'ın seçim kampanyasının kaderini önümüzdeki günlerin belirleyeceği düşünülüyor. Bağımsız Vermont Senatörü, yapılacak canlı yayın tartışmasında rakibine üstünlük sağlayıp, rüzgarı tersine çevirmeye çalışacak.

Bu hafta Biden, Sanders'la arasındaki delege farkını 150'nin üzerine çıkartarak yarışın geri kalanı için çok önemli bir avantaj elde etti. Eski Başkan Yardımcısı, 'Süper Salı'da kazandığı liderliği üzerine koyarak büyütmeyi başardı. Bin 991 delegeye ulaşan aday adayının Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı ön seçimlerde, 23 eyalet ve çeşitli bölgeler henüz sandığa gitmedi.