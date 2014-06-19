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Dünya
Deutsche Welle

İki hafta sonra kurtuldu

Almanya’nın en derin mağarasında iki hafta mahsur kalan araştırmacı Johann Westhauser, kurtarıldı.

19 Haziran 2014 19:55


Arama kurtarma ekipleri, mağara araştırmacısı Johann Westhauser'ı öğle saatelrinde mağaradan kurtararak yüzeye çıkardı.

Mağara çıkışında bekleyen acil müdahale görevlileri, Westhauser'ı çıkarılır çıkarılmaz tedavi altına aldı.

Yaklaşık 180 metre derinlikte mahsur kalan Westhauser için günlerdir arama kurtarma çalışmaları yürütülüyordu

Westhauser 8 Haziran'da, Avusturya sınırındaki Riesending mağara sisteminde yaklaşık 1000 metre derinlikte düşen kaya parçalarıyla başından yaralanmıştı. Westhauser, yaralandığı sırada yanında bulunan iki meslektaşı ise yara almadan kaçıp kurtulmayı başarmıştı.

Devasa şey anlamına gelen 'Riesending', 1995 yılında araştırma çalışmaları sırasında bulunmuş Almanya'nın en derin ve geniş mağara sistemi. 19,2 kilometre uzunluğundaki yollara sahip mağara sistemi 1148 metre derinliğe kadar uzanıyor.

Kazadan bu yana Almanya, İsviçre, Avusturya ve İtalya'dan araştırmacı ve doktorlar arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaJohann WesthauserWesthauserHaziran AvusturyaRiesendingAvusturyaDeutsche Welle TürkçeBS/BÖ

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