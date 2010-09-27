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İKİ HAFTA SONRA KENDİNE GELDİ MERSİN (A.A)

27 Eylül 2010 18:26

-İKİ HAFTA SONRA KENDİNE GELDİ MERSİN (A.A) - 27.09.2010 - Mersin'de diş tedavisi sırasında uygulanan genel anestezi sonrasında iki haftadır uyanamadığı iddia edilen çocuğun bugün kendine geldiği ve yoğun bakımdan çıkarıldığı bildirildi. İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Çomu, diş tedavisi için götürüldüğü özel bir hastanede genel anestezi uygulanan 5 yaşındaki Oğuzhan Sivas'ın, uyandırılamaması üzerine, önce başka bir özel hastaneye, oradan da Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Burada yaklaşık 2 haftadır tedavi gören Oğuzhan'ın bugün kendine geldiğini ve yoğun bakımdan çıkarıldığını belirten Çomu, ''Otizm hastalığı geçirdiği belirtilen Oğuzhan'ın tedavisi sırasında genel anestezi uygulanmış. Pek tercih edilmeyen bu yöntem neticesinde Oğuzhan uyandırılamamış. Bu tür uygulamada ilacın dozu kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ancak Oğuzhan bugün uyanarak servise çıkarıldı. Kendisinde kalıcı bir rahatsızlık belirtisi yok. Konuyla ilgili ayrıntılı rapor istendi. O zaman durum daha net ortaya çıkacak'' dedi.

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