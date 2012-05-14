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İki hafta sonra 1 Mayıs baskını: 60 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından sabah erken saatlerinde yapılan operasyonda 60 gözaltı

14 Mayıs 2012 13:53

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında olay çıkartıp işyerlerine saldırdıkları öne sürülen 60 kişi, iki hafta sonra gözaltına alındı.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüş sırasında Mecidiyeköy’de bazı işyerlerine saldıran zanlılar, çekilen görüntüler izlenerek tespit edildi.  İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından sabah erken saatlerinde yapılan operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.  Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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