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Dünya
Deutsche Welle

İki günde üç intihar saldırısı

Nijerya’da biri 11 diğeri 18 yaşında iki genç kadın tarafından düzenlenen intihar saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti.

19 Kasım 2015 12:12


Nijerya'nın kuzey doğusundaki Kano kenti bugün çifte intihar saldırısına hedef oldu. Polisin verdiği bilgilere göre saldırılar, cep telefonu alışverişi yapılan bir çarşıya düzenlendi. İki kadının bir minibüsten indiği, biri çarşı içine girerken diğerinin dışarıda beklediği ve daha sonra üzerlerindeki bombaların patladığı belirtiliyor. 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında polis çevredeki caddeleri kapatarak kadınların indiği minibüsün peşine düştü.

Nijerya'nın doğusundaki Yola kentinde salı akşamı düzenlenen bombalı saldırıda da 32 kişi can verdi. Saldırıların ardında radikal İslamcı Boko Haram'ın olduğu tahmin ediliyor.

Kano geçen yılın temmuz ayında dört kez genç kadınlar tarafından düzenlenen intihar saldırılarıyla sarsılmıştı. İntihar eylemi düzenleyen kadınların üzerlerinde patlayıcı olduğunu bilip bilmedikleri ve eyleme gönüllü olup olmadıkları ise belirsiz.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari Kano ve Yola'daki saldırıları “barbar ve korkakça” olarak tanımladı. Buhari Nijerya hükümetinin radikal islamcı Boko Haram'ı Nijerya'dan "silme" konusunda kararlı olduğunu ve ordunun bunu “çok yakında” başaracağını söyledi.

Nijerya'da şiddet yoluyla bir İslam devleti kurmayı hedefleyen Boko Haram 2009 yılında saldırılarına başlamıştı. Saldırılarda şimdiye kadar 17 bin kişi hayatını kaybederken 2,6 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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