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Sağlık

İki gün diyeti, meme kanseri riskini azaltıyor

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, hafta iki gün düşük karbonhidratlı diyet yapmak, daha çok kilo vermeyi sağlıyor, meme kanseri riskini azaltıyor.

12 Aralık 2011 02:00


T24 - İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, hafta iki gün düşük karbonhidratlı diyet yapmak, daha çok kilo vermeyi sağlıyor, meme kanseri riskini azaltıyor.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, San Antonio Meme Kanser Sempozyumu’nda sunulan araştırmada, haftada iki gün sadece 650 kalori almaya dayanan diyet yapanlar, yaklaşık 4 kilo ile, tüm hafta diyet yapanların iki katı (2.2 kilo) kilo verdi. İki gün diyet uygulayanlarda, meme kanseriyle ilintili üç bölgede gözle görülür iyileşme de görüldü.


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