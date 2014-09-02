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Dünya

İki genç kızın ağaçta asılı bulunduğu köye 108 yeni tuvalet

Uttar Pradeş eyaletindeki Katra Sahadatgani köyündeki iki kuzen tuvaletlerini yapmak için tarlalara giderken öldürülmüştü

02 Eylül 2014 14:49

Hindistan'da bir yardım kuruluşu geçen Mayıs ayında iki genç kızın bir ağaçta asılı bulunduğu köye 108 yeni tuvalet bağışladı. Bölgede tuvalet bulunmaması nedeniyle ihtiyaçlarını gidermek için uzun mesafeler yürümek zorunda kalmalarının kadınları saldırılara açık hale getirdiği belirtiliyordu. Uttar Pradeş eyaletindeki Katra Sahadatgani köyündeki iki kuzen tuvaletlerini yapmak için tarlalara giderken öldürülmüştü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Hindistan'da yaşayan 1,2 milyar kişinin en az yarısının evlerinde tuvalet yok. Tuvaletleri bağışlayan Sulabh International adlı hayır kuruluşu ülkedeki her eve tuvalet yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Kuruluşun kurucusu Bindeşvar Pathak, "Sırf ihtiyacını gidermek amacıyla dışarı çıktığı için hiçbir kadının hayatını kaybetmemesi gerektiğine inanıyorum. Amacımız çok da uzak olmayan bir gelecekte ülkedeki her evde bir tuvalet bulunmasını sağlamak" dedi.

Katra Sahadatganj'daki iki kuzenin nasıl öldürüldüğü hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak genç kızların öldürülmeden önce sayısız diğer kadın gibi ihtiyaçlarını mahrem bir yerde gidermek için karanlıkta tarlalara doğru yürüdükleri biliniyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi 15 Ağustos'taki bağımsızlık günü konuşmasında açıkta tuvalete gidilmesine bir son vermeyi taahhüt etmişti.

Modi "21. yüzyıldayız ve kadınlarımız ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkmak ve bunun için karanlığın çökmesini beklemek zorundalar. Bu nedenle ne kadar çok sorunla karşılaştıklarını düşünebiliyor musunuz?" demişti.

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