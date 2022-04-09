İki genç kız, tartıştıkları başka bir kıza böyle saldırdılar!

Bursa'da, kimliği belirsiz 2 kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbetme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.



Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu.



Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı. (DHA)