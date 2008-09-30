İki Fransız yazar bir kitapta

Fransa'nın önde gelen iki yazarı, felsefeci Bernard-Henri Levy ve romancı Michel Houellebecq bir kitap için bir araya geliyor. Fransız yayıncılar sonbaharın gelişiyle yaşanan hareketliliğe bu yıl bir sürprizle katkıda bulundu.



Flammarion Yayınevi Haziran ayında iki ünlünün kaleminden çıkmış ve ilk baskısı 100 bin yapılacak bir kitabı sonbaharda yayımlayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine yaz boyunca Fransa'da yaşanan tartışmalar ve "O iki yazar kim olabilir?" soruları nihayet çözüme kavuştu.



En büyük muamma



Le Journal du Dimanche gazetesinin "Fransız tarihindeki en büyük muamma" olarak adlandırdığı heyecan dalgasının ardından, aranan cevabın Fransız edebiyatının kötü çocuğu Houellebecq ve süper-star filozof Levy'nin "Halk Düşmanları" kitabı olduğu ortaya çıktı.



İki yazarın mektuplaşmaları şeklinde kurgulanan kitabı "Yalnızca bu iki nefret edilen yazarın düşmanları alsa bile" beklenen satış patlamasının yaşanacağı söyleniyor.



Flammarion Yayınevi en son Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane'ın yaşam öyküsünü yine büyük bir tanıtım kampanyası eşliğinde basmış, ancak kitapta hiçbir yeni bilgi olmadığı ve sonucun tam bir hayalkırıklığı olduğu yazılmıştı.

