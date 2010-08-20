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Spor

İki fotoğraf arasındaki tek fark!

Dünya devi Liverpool'a kendi evinde kafa tutan Trabzonspor, Anfield Road'ta 'armasız' kalınca ortaya bu görüntü çıktı!

20 Ağustos 2010 03:00

T24 - Dünya devi Liverpool'a kendi evinde kafa tutan Trabzonspor, Anfield Road'ta 'armasız' kalınca ortaya bu görüntü çıktı!


UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Liverpool'la karşılaşan Trabzonspor, rakibine 1-0 yenilmesine rağmen oynadığı futbolla büyük alkış aldı. İlk yarının son anlarında yenilen şanssız golle Anfield Road'tan avantajla dönme şansını kaçıran bordo mavili temsilcimiz, buna rağmen tur şansını sürdürdü.


Ancak rakibinin adına bakmadan sahada başabaş bir oyun sergileyen Trabzonsporlu oyuncularda önemli bir eksik dikkatlerden kaçmadı.
 



Armalar yok oldu


Bordo mavili formayı İngiltere'de başarıyla temsil eden oyuncular, maçın büyük bölümünde armasız formalarla sahada kalması görenleri hayrete düşürdü. Özellikle Trabzonspor taraftarların sert tepkisini çeken bu durum, ortaya bu görüntüleri çıkardı.


Dikişli formaların oyuncuları rahatsız etmesi nedeniyle uygulanmaya başlanan 'yapıştırma' taktiğiyle armaların formalara yapıştırılması, deformasyonu da hızlandırıyor. Dün oynanan karşılaşmada zaman zaman yağmurun da yağmasıyla bu deformasyon daha da hızlandı. Bunun sonucunda da bazı futbolcuların formasının sol tarafında bulunması gereken Trabzonspor armasının yerinde yeller esti.
 

Bordo mavili taraftarların forumlarda ve sosyal paylaşım sitelerinde büyük tepki gösterdiği konuyla ilgili olarak Trabzonspor'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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