-İKİ FIRKATEYN BUGÜN MARMARİS'E ULAŞACAK ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi çerçevesinde İskenderun ve Oruç Reis firkateynlerinin, bugün farklı saatlerde Marmaris limanına varacakları bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Libya'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye intikali amacıyla devam eden tahliye kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun gemisi ve TCG Oruç Reis firkateyni tarafından dün Bingazi limanından tahliye edilen 1222 Türk vatandaşı ile 23 ülkeden 517 yabancı olmak üzere toplam 1739 kişinin Marmaris limanına intikalinin devam ettiği belirtildi. Hava ve deniz durumunun düzelmesine bağlı olarak vatandaşların bir an önce ülkeye getirilmesi maksadıyla Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İskenderun gemisinin daha süratli intikal ederek, bugün saat 23.30'da Marmaris limanına varmasının beklendiği de açıklandı. TCG Oruç Reis firkateyninin ise yüksek süratle intikal ederek bugün 17.30'da Marmaris limanında olmasının planlandığı, TCG Yavuz firkateyninin TCG İskenderun gemisine refakat etmeye devam edeceği kaydedildi.