-İKİ FERİBOT DAHA LİBYA'YA GÖNDERİLECEK ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Libya'daki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın başkanlıklarında ilgili kurum ve kuruluşlardan üst düzey yetkililerin katılımıyla Dışişleri Bakanlığında bugün bir eş güdüm toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, Libya'daki Türk vatandaşlarının ülkeye nakli konusunda yapılan çalışmaların gözden geçirildiği ve alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği belirtildi. İstanbul'dan dün yola çıkan İDO'ya ait iki feribotun bu akşam saatlerinde Bingazi Limanı'na varacağı belirtilen açıklamada, bu gemilerle yaklaşık üç bin Türk vatandaşının Bingazi'den Türkiye'ye naklinin planlandığı ve tahliyenin başarıyla sonuçlanması halinde gemilerin Marmaris'e intikallerinin planlandığı kaydedildi. Deniz Kuvvetlerine ait İskenderun feribotunun da iki gün sonra Libya sahillerine varacağı kaydedilen açıklamada, bugün yapılan toplantıda ayrıca, Samsun ve Ankara feribotlarının da Libya'ya gönderilmesine karar verildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu feribotlardan ilkinin bugün, diğerinin ise yarın yola çıkacağı ifade edilerek, bu feribotlarda ayrıca Libya halkına yardım amaçlı gıda, ilaç ve tıbbi malzemenin de taşınacağı bildirildi. Türk vatandaşlarının havayoluyla ülkeye tahliyesi konusunda çalışmaların da devam etmekte olduğu ve 19 Şubat tarihinden bu yana 2 bin 141 Türk vatandaşının tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, Libya'da şu an uluslararası hava trafiğine açık olan tek havaalanının Trablus olduğu, buradan Türk vatandaşlarının nakline THY uçakları ile devam edildiği ve ülkedeki diğer havaalanlarından da tahliye konusundaki girişimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Dışişleri Bakanlığının, Türk vatandaşlarının yoğun bilgi taleplerini karşılayabilmek üzere Libya için tahsis edilen Kriz Merkezinin kapasitesini arttırdığı da belirtilen açıklamada, evvelce bildirilen Kriz Merkezi telefonlarına ilaveten 0 (312) 292 29 29 (20 hat) çağrı merkezinin de bugün itibarıyla hizmete sokulduğu kaydedildi.