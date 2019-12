-İKİ FARKLI ÇÖZÜM ÖNERİSİ GELDİ WASHINGTON (A.A) - 26.07.2011 - ABD'de borçlanma limiti sorununa çözüm bulma çabalarında bugün Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre liderleri iki farklı plan önerisi sundu. CNN'in haberine göre, planların her ikisi de, federal hükümetin borçlanma limitini 2012 yılı sonuna kadar yükseltecek bir yol sağlıyor, ancak bu konuda Kongre'nin gelecekte atması gereken adımlar ile vergi ve harcama reformu gereksinimleri hakkında keskin farklılıklar içeriyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın da, sürdürülmekte olan müzakerelerin durumuyla ilgili olarak bugün ilerleyen saatlerde bir açıklama yapması planlanıyor. Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid'in sunduğu plan, gelecek 10 yıl içinde kabaca 2,7 trilyon dolarlık harcama kesintisi öngörürken, borçlanma limitini de 2,4 trilyon dolar düzeyinde yükseltiyor. Bu rakamın, hükümete, gelecek yılki başkanlık seçimleri sonrasına kadar fon sağlamada yeterli olduğu belirtiliyor. Reid'in planı, herhangi bir yeni vergi artışını gerektirmiyor ve önemli miktarda maliyete sahip Medicare, Medicaid gibi popüler sosyal güvenlik programlarında herhangi bir reform yetkisi içermiyor. Plan, çeşitli iç ve savunma programlarında 1,2 trilyon dolarlık tasarrufun yanında, Irak ile Afganistan'daki savaşların düzeyinin azalmasından da 1 trilyon dolarlık tasarruf öngörüyor. Federal hükümetin borçlarını azaltmak için ilave seçenekleri değerlendirmek üzere Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinden oluşan 12 kişilik bir komitenin kurulmasını da içeren plan, komitenin tekliflerinin, yıl sonuna kadar üzerinde herhangi bir değişikliğe gitmeksizin Senato'da oylamaya sunulacağı garantisini veriyor. -OBAMA'DAN REİD'İN PLANINA DESTEK...- ABD Başkanı Obama da, Senatör Reid'in planına destek verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı yazılı açıklamada, planı, ''her iki partinin de desteğini alması gereken makul bir yaklaşım'' şeklinde niteleyerek, ''Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin bu plan üzerinde mutabık kalacaklarını umuyoruz, böylece ABD, tarihinde ilk kez temerrüde düşmekten kurtulabilir. Top şimdi onların elinde'' ifadelerini kullandı. -BOEHNER'DEN DE AYRI BİR PLAN...- Boehner'ın bugün açıkladığı plan ise, borçlanma limitinin iki aşamada yükseltilmesini öngörüyor ve bu nedenle Kongre'yi, 2012 Başkanlık seçimlerinden önce bu konuyu tekrar ele alarak, oylama yapmak zorunda bırakıyor. İlk aşamada, borçlanma limitini bu yıl sonuna kadar yükseltirken, gelecek 10 yıl içerisinde yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık harcama kesintisi öngören plan, ikinci aşamada ise, borçlanma limitini 2012 yılı sonuna kadar yükseltiyor, ancak bunun için, Kongre'nin, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan çift partili bir komite tarafından çerçevesi çizilecek bir dizi büyük çapta vergi reformu ve sosyal yardım programlarındaki değişimleri onaylaması şartını getiriyor. Her iki aşamanın da Kongre'nin onayını gerektirmesi, 2012 seçimlerine kadar konuyla ilgili olarak Kongre'de iki kez oylama yapılacak olması anlamına geliyor.