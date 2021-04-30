İki eski Sovyet cumhuriyeti karşı karşıya: Kırgız-Tacik sınırında çatışma

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İki eski Sovyet cumhuriyeti Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınırında askerler arasında bir çatışma çıktı.

Kırgızistan'ın Batken bölgesinde yetkililer Interfax'a yaptıkları açıklamalarda 29 Nisan'da 4 askerlerinin kurşun yaralarıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Batken Başkan Yardımcısı Marufkhan Tulayev perşembe gün ortasında yaptığı açıklamada, "Kırgız-Tacik sınırında durum kontrolden çıktı. Silahlar ateşlenmeye devam ediyor" dedi.

Kırgız güvenlik servisi daha sonra Tacikistan İçişleri Bakanlığı'nın sınırlara ağır toplar ve otomatik silahlar gönderdiğini ifade etti.

Tacikistan güvenlik servisi de Kırgız askerleri sınır görevlilerine ateş açmakla suçladı.