İki eşini de PKK'lıların şehit ettiği kadın dernek kurdu

Erzurum'da, birbirleriyle kardeş ve güvenlik korucusu olan iki eşi de PKK tarafından öldürülen 4 çocuk annesi 53 yaşındaki Nezahat Üstündağ, Erzurum Şehit Gazi Güvenlik Koruyucuları Dul ve Yetimleri Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Çocuklarına hem analık hem de babalık ettiğini belirten Üstündağ, ilk önce şehit eşlerine sahip çıkacağını bildirdi.

Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı eskiden köy olan Dokuzelma Mahallesi'nde yaşayan Nezahat Üstündağ, 1981 yılında köy korucu olan Mühendis Üstündağ ile dini nikahla evlendi. Bu evlilikten çiftin 2 çocuğu dünyaya gelirken, PKK 1987'de köyü bastı ve Mühendis Üstündağ'ı eşinin gözleri önünde öldürdü. İki küçük çocukla ortada kalan Nezahat Üstündağ, 'töre gereği', eşinin küçük kardeşi olan Ekrem ile 1990 yılında evlendirildi. 1992 yılında yine köyü basan PKK'lılar, gönüllü köy korucusu Ekrem Üstündağ ile birlikte kardeşi Yasin'i, ağabeyleri Mühendis Üstündağ'ın mezarı başında kurşuna dizerek öldürdü.



İki eşi ve kayınbiraderini PKK'lıların şehit ettiği Üstündağ, bu gelişmeler üzerine Dokuzelma'yı terk ederek Erzurum'a yerleşti. Dönemin Valisi Mehmet Ağar, şehit eşi Nezahat Üstündağ'a sahip çıkarak bir ev verdi. Çeşitli işlerde asgari ücretle çalışıp evine ekmek götüren Üstündağ, ikinci eşi Ekrem Üstündağ'dan ikinci çocuğu olan kızı Hatıra Üstündağ'ı eşinin öldürülmesinden 3 ay sonra dünyaya getirdi.



25 yıldır çocuklarına hem analık hem de babalık ettiğini hatırlatan Üstündağ, 4 çocukla verdiği mücadele sonucu çok şeyler kazandığını ve hayata bakış acısının değiştiğini bildirdi. Üstündağ şunları söyledi:



"PKK terör örgütü bana çok büyük acılar çektirdi. Ama onlara duyduğum kin, nefret ve öfke beni dimdik ayakta tuttu. Evlatlarım hepsi devletimin sayesinde işe girdi. Şehit eşi olduğun için her kapı bana açıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Ülkem için iki eşim ve kayınbiraderim gibi ben ve evlatlarımda şehit olmaya hazırız. Şimdi ise kendimi şehit ailelerine adadım. Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun da manevi destekleri ile kurduğum, Erzurum Şehit Gazi Güvenlik Koruyucuları Dul ve Yetimleri Yardımlaşma Derneği sayesinde gücüm yettiği kadar şehit ailelerine ve görevde olan güvenlik korucularına adadım. Yılların verdiği tecrübe ile bir şehit eşinin, babasının, anasının, ninesinin, evlatlarının ve yakınlarının ne çektiğini benden iyi kimse bilemez. Kısa sürede çevre il ve ilçelerde şubelerimizi açarak tek yumruk olacağız. Erzurum'da görev yapan 175 güvenlik görevlisi korucu var. Bunlar çok iyi tanıyoru, terör örgütü PKK ile mücadelede asker ve polis kadar canla başla çalışıyor. İlk icraatım bunların 1410 lira olan maaşlarının yükseltilmesi ve bazı haklara sahip olması."