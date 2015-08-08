İki Ermeni kardeşin hikayesi, 'Yitik Kuşlar'ın fragmanı yayınlandı

Ermeni soykırımını işleyen Türkiye’de çekilmiş ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyan ‘Yitik Kuşlar’ın ilk fragmanı yayınlandı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Aren Perdeci’yle Ela Alyamaç üstlendi.

Vahe Tachjian ve Yetvart Tomasyan’ın danışmanlığında çekilen ve beş yıllık bir emeğin ürünü filmin başrollerinde Dila Uluca ve Heros Agopyan oynuyor.

Tanıtım metninde yapım şöyle anlatıldı: “1915 olaylarının 100. yıldönümünde seyircisiyle buluşacak olan film, binlerce Ermeni çocuğun öyküsünü barındıran Bedo ve Maryam adlı iki kardeşin bir gecede kaybettikleri ailelerini arayışlarını anlatıyor. Filmde kullanılan 1000 parçaya yakın kostüm beş senelik araştırma sonucunda bulunan fotoğraflardan bire bir dikilirken, filmde kullanılan 1890’da yapılan ve harap halde olan ev, döneme uygun şekilde restore edildi.”