İki dünya savaşı ve üç salgının tanığı 103 yaşındaki kadın Koronavirüs'ü yendi

Belçika'nın Flaman kesimindeki Oostende kentinde yaşayan 103 yaşındaki Octavie De Truck, yaklaşık iki hafta önce yakalandığı Koronavirüs enfeksiyonunu yenerek sağlığına kavuştu.

Bir süre önce evde düşme sonucu dizinden ameliyat olan ve ortopedik rehabilitasyon için hastaneye başvuran Belçikalı kadın, Kraliçe Elizabeth Enstitüsü'nde (KEI) tedaviye alındı. Nisan ayı başında solunum sıkıntısı yaşayan De Truck'ın yapılan testlerinde, Koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Yaklaşık iki hafta içinde rahatsızlıkları büyük ölçüde iyileşen Octavie De Truck, 3. haftanın sonunda tamamen iyileşerek, normal servise alındı ve bacağındaki tedaviye yeniden başlandı.

KEI Müdürü Gerd Callewaert, De Truck'un Koronavirüs'le başa çıktığını vurgulayarak, "Onun iyileşmesi, tüm personelimize büyük moral oldu" dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında doğan De Truck, İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ çıkmayı başardı. Octavie De Truck, yüzyıl içinde yaşanan İspanyol ve Meksika gribi salgınlarını da sağlıklı biçimde atlattı.

Yakınları bebek sağlığı konusunda gönüllü çalışmalar yaptı. Yakınları, Octavie De Truck'un, sık sık kan verdiğini ve sağlığına her zaman özen gösterdiğini, bebek sağlığı konusunda gönüllü çalışmalar yaptığını ifade etti.