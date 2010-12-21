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'İki dil' muhtırası için askere suç duyurusu

Bir grup aydın, Genelkurmay Başkanlığı açıklamasıyla Askeri Ceza Yasası’nın 148. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına su&cced

21 Aralık 2010 02:00

T24 - Yerel yönetimlerin, resmî dil Türkçenin yanı sıra Kürtçeyi de ikinci iletişim dili olarak kullanmalarına ilişkin olarak süren tartışmaya Genelkurmay Başkanlığı'nın resmî internet sitesinde yayımladığı bir bildiri ile müdahalede bulunması suç duyurusu konusu oldu.

Bir grup aydın, Genelkurmay Başkanlığı açıklamasıyla Askeri Ceza Yasası’nın 148. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Genelkurmay’ın muhtıra niteliği taşıyan bildirisini protesto etmek amacıyla bir imza kampanyası da başlatıldı. Protesto etkinliğine imzalarıyla katılmak isteyenlerin www.genelkurmayasucduyurusu.org  internet sitesine girmeleri öneriliyor.
 
Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Aydın Engin, Baskın Oran, Cengiz Aktar, Cengiz Alğan, Gencay Gürsoy’ın imzalarını taşıyan suç duyurusunda aynen şöyle deniliyor:
 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına
ANKARA      
 
17/12/2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde siyasi alana ve topluma yönelik olarak Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dahilinde olduğu anlaşılan  bir bildiri yayımlanmıştır.

Söz konusu bildiride tartışılması ve çözümü tamamen siyasetin görev alanına giren resmi dil ve dilin toplumsal kullanımı konularında tehdit edici  bir üslupla siyasi beyan ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Elinde silah bulunan bir kurumun amiri, siyaseti çözüm yeri olmaktan çıkaracak  ayrıca toplumun ve bireylerin ifade özgürlüğünü yok edecek sonuçlara yol açabilecek bu beyanlarıyla kendisine kanunla verilmiş olan görev ve yetkilerin dışına çıkmıştır.

Askeri şahısların siyasi amaçla nutuk söylemeleri, demeç vermeleri, yazı yazmaları ve telkinde bulunmaları, siyasi beyanname hazırlamaları, bunları yayın organlarına ulaştırmaları  Askeri Ceza Kanunu'nun 148. maddesinin C ve E bentlerinde suç olarak düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Işık Koşaner hakkında suç duyurusunda bulunur, söz konusu görevli hakkında bildirideki  beyanlarına  ilişkin olarak Anayasa'nın 148. maddesinin 7. ve 8. fıkralarındaki yetkilendirme gereği  soruşturma açılmasını  arz ve talep ederiz.



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