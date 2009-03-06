İki çocuklu babanın işsizlik protestosu

İşsiz kalan, çaldığı tüm kapılardan olumsuz yanıt alan İzmirli deri işçisi 45 yaşındaki Ali K., Konak Meydanı’nda çırılçıplak soyunup protesto gösterisi yaptı. Zorlukla yatıştırılan iki çocuk babası, artık yolun sonuna geldiğini söyledi. Ali K. tek isteğinin çocuklarının kendisini anlaması olduğunu dile getirdi.



Ünlü aktör Şener Şen’in, canlandırdığı dar gelirli bir memuru çıplak şekilde koşmaya başlamasıyla ünlü olmasını anlatan filmi ‘Çıplak Vatandaş’ İzmir’de gerçek oldu. İzmir’in Buca İlçesi’nde oturan ve deri işçiliği yaparken işinden atılan iki çocuk babası Ali K., İzmir’in ünlü Konak Meydanı’nda soyundu ve koşmaya başladı.



Anıtkabir sergisinin önünde soyundu



Sabah saat 10.30'da Konak Meydanı’na gelen Ali K., görgü tanıklarının ifadesine göre meydanda, Kemeraltı girişinde bulunan Anıtkabir Sergisi’nin yanında bir süre çimenlerin üzerinde oturdu. Sırtını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerine dayayan Ali K. bir süre bu şekilde oturdu. Bir süre sonra da üzerinde bulunan cebi yırtılmış montu, boyası akmış gömleği ve eskimiş kot pantalonunu çıkarttı. Ayakkabılarını ellerine alarak çırılçıplak halde önce İzmir Valiliği’nin önünde nokta nöbeti tutan polislerin önünden geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılacak yardımı bekleyen vatandaşların şaşkın bakışlarının ve çığlıklarının arasından geçen Ali K. hız kesmeden yoluna devam etti. Sürekli olarak “Bıktım bu hayattan ne yapsam olmuyor, beni artık soğuk sular paklar, bu saatten sonra yaşayamam” diye bağırarak Merkez Bankası ve diğer bankaların arasından çıplak ayakla koşan Ali K., Konak Meydanı’nın sonunda bulunan üstgeçidin oraya gelince yavaşladı.

Simitçi durdurdu



Deniz kenarına geçmek üzere ana yola çıkan Ali K., Gümrük İşhanı girişinde bulunan simitçi 30 yaşındaki Murat Baran tarafından durduruldu. Tezgahını bırakan Baran önce üzerinde bulunan yeleğini çıkartarak K.’ya vermek istedi. Kendinden geçmiş halde koşan Ali K.’yı sakinleştirmek isteyen Baran bunda başarılı olamayınca sürükleyerek Gümrük İşhanı’nın girişine soktu ve burada bulunan sandalyeye oturttu. Simitçi Murat Baran, Ali K.’ı sakinleşmesi için yüzünü soğuk suyla yıkarken bir yandan da derdini öğrenmeye çalıştı. Adını söylemeyen Ali K., güçlükle biri üniversite son sınıfta diğeri lisede okuyan iki çocuğu bulunduğunu, uzun süre işsiz kaldığını, Salı günü İzmir Valiliği tarafından düzenlenen halk gününe gelip iş istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyleyerek, “Son çarem böbreklerimi satmaktı onu da sattırmadılar. Ben artık öleceğim, Allah rızası için bırakın beni gidip kendimi öldüreyim, engel olmayın” diye inledi. K., çevredeki vatandaşların polise haber vermesi üzerine gelen ekip tarafından polis arabasına bindirilerek Kemeraltı Karakolu’na götürüldü.



'Çocuklarımın yüzüne bakamam'



Yaptığı davranıştan dolayı çok utandığını, çocuklarının yüzüne bakamayacağını ifade eden Ali K. önce gazetecilerle de konuşmak istemedi. Daha sonra sabah evden çıkmadan önce bir mektup bıraktığını söyledi. Ali K., bu mektupta, “Ne yapabilirdim bilemiyorum. Utanç duymamalarını, beni gün gelir belki anlamazlar bugün ama ileride anlayacaklarını yazdım” dedi. Ali K. sözlerini şöyle sürdürdü:



"Evden çıkarken ne yapacağımı bilmiyordum. Beni derinlemesine teşhis ettiklerinde bir gün beni anlayacaklarını yazdım. Valiliğe gittim. Dilencilik yapmadım sadece iş istedim Sonra çocuklarımın geleceği için bir böbreğimi satmak istedim. Sadece çocuklarımın okurken kaflarının rahat olmasını istedim. Bir kaza geçirdim. Müfettiş sağolsun güzel bir rapor yazmasına rağmen 500 TL mahkeme parasını veremediğim için öyle duruyor. O zaman Metin Akpınar hissedardı. Kendisine de izah ettim Yani bir iki günlük bir şey değil 44 yıllık çiledir. Duyarlı bir insanım. Bir insan kafasındaki şeyleri harcayacak alan bulamazsa hayat zehir olur. Görüyorsunuz, hırsızlar bey yerine adam yerine koyuluyor. Benim 16 saat 24 saat çalıştığım oldu. Cuma günü sabah saat 07.00'de işbaşı yapmış pazar günü saat 14.00'de iş bırakmış adamım. Öyle zamanlar oldu. Ama ne oldu iki gün boş kalınca böyle oldu. Artık bu memlekette ayakta kalmak mucizelere bağlı hale geldi."



Ancak üniversitede okuyan kızının bu davranışı yüzünden kendisini asla affetmeyeceğini söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.



Ali K., eşinin rahatsız olduğunu, ameliyat geçirdiğini ve çalışamadığını, çocuklarının okuduğunu onlar için bankadan 2 bin TL kredi çektiğini söyledi.



Böbreğini satmak istedi



Evden çıktıktan sonra İzmir Valiliği'ne gittiğini anlatan Ali K., “Bir dilekçe verdim. Hiçbir şey istemedim. Sadece çocuklarımın eğitiminin devamı için bir böbreğimi satmak istiyorum. Beni kaymakamlığa yönlendirdiler. Ben dilenci değilim. İş vermeyeceklerini de biliyordum. Çocuklarım için bana ait olan böbreğimi satayım” diye konuştu.



Geceleri uyuyamıyorum



Birçok yere giderek form doldurduğunu, iş aradığını belirten Ali K., “Geceleri artık uyuyamaz oldum. Hırsızlık, namussuzluk yapanlar efendi gibi adam yerine konuluyor. Benim 24 saat çalıştığım zamanlar oldu. Ama ne oldu? Buyrun halimize. Artık bu memlekette yaşamak, ayakta durmak mucizelere bağlı oldu. Artık insan bazen tutarsız oluyor, ne yapacağını bilemiyor. Düşün düşün yumak haline geliyor, çözemez duruma geliyorsunuz. Çözemeyince de durum ortada” dedi.



“Rahat bırakın beni, son yolculuğuma gidiyorum” diyen Ali K. kalabalığın arasına karışıp gözden kayboldu.



