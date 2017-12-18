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İki çocuk babası uyuşturucudan öldü iddiası

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen 2 çocuk babası Veysel Bilgialın (27), evinin banyosunda baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü

18 Aralık 2017 22:35

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen 2 çocuk babası Veysel Bilgialın (27), evinin banyosunda baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü.
Kapaklı ilçesinde oturan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu yönünde poliste kaydı bulunan 2 çocuk babası Veysel Bilgialın, Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evinin banyosunda dün gece eşi tarafın baygın halde bulundu. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Bilgialın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bilgialın\'ın cesedi, hastane morgunda nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
KAZA YAPMIŞTI
Veysel Bilgialın Ağustos ayında Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi Kümeevler mevkiinde 59 UJ 938 plakalı otomobille ağaca çarpmış, şüpheli hareketleri nedeniyle arabanın torpidosunda yapılan aramada üç adet içime hazır uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Arama sonrası uyuşturucu maddeler ile yakalanan genç, yarı baygın halde emniyet güçlerine işlem yapmamaları konusunda dakikalarca yalvarmıştı. Bunun üzerine de bir polis memuru, \"Bana neden yalvarıyorsun. Bunun babalığı olmaz. Sen bu işi yaparken ilk önce kendinden sonra çocuklarından utanacaksın\" cevabını vermişti. 

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