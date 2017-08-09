İki çocuğu öldürdüğü iddia edilen polisler hakkında 2 yıl sonra soruşturma

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 2 yıl önce özel harekat polisleri tarafından öldürüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki Orhan Aslan, 15 yaşındaki Muhammet Aydemir'le ilgili olarak soruşturma açılmasına karar verdi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 12 Ağustos 2015 gecesi PKK üyeleri tarafından jandarma karakoluna düzenlenen saldırının ardından, ilçede düzenlenen operasyonda fırında çalışan 15 yaşındaki Muhammed Aydemir ve 16 yaşındaki Orhan Arslan öldürüldü. Valilikten yapılan açıklamada öldürülen çocuklar için “terörist” ifadesini kullanılırken, bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların fırın önünde birbirleriyle şakalaşırken son anları ortaya çıktı.

Valilik polisler hakkında soruşturma izni vermezken, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 15 yaşındaki Muhammed Aydemir ve 16 yaşındaki Orhan Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili 2 yıl sonra soruşturma izin verdi. Uluslararası Af Örgütü “Diyadin Çocukları İçin Adalet” adıyla Orhan Arslan ile Muhammet Aydemir için dünya çapında kampanya başlatmıştı. Kampanya metninde, “Biz, Muhammet ve Orhan’ın öldürülmeleriyle ilgili tüm gerçeklerin açığa çıkarılması için her türlü adımın atılması, cezai soruşturmanın derhal, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması ve cezasızlık yaşanmamasını talep ediyoruz” denilmişti.