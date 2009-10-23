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İki çocuğa PKK'yı övmekten 4'er yıl hapis

23 Ekim 2009 19:15

ADANA’da izinsiz gösterilerde PKK lehine slogan attıkları iddiasıyla yargılanan 16 yaşındaki M.Ç. ile 17 yaşındaki M.A., 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şube Başkanı Ethem Açıkalın, terör örgütü lehine düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak propaganda yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 çocuğa ceza verilmesine tepki gösterdi. Adana 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.Ç. ile aynı suçtan Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.A’nın yargılanmalarının tamamlandığını söyleyen Açıkalın, M.Ç. ve M.A. ile birlikte, Adana’da benzer suçtan cezalandırılan çocuk sayısının 103’e ulaştığını belirtti.

Tutuksuz yargılanan M.Ç. ve M.A., kararın Yargıtay’da onanması halinde cezaevine girecek.

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