İki çalışandan biri asgari ücretli gösteriliyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de çalışanların yüzde 47'sinin asgari ücret üzerinden beyan edildiğini, bunun düzeltilmesi için çalıştıklarını söyledi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı'nın (OECD) yayımladığı bir çalışmaya göre, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımını iyileştiren yalnızca iki ülke bulunduğunu, bunlardan birinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Dünyada hala günlük 1 doların altında geçinen 900 milyon kişi bulunduğunu belirten Şimşek, Türkiye'de bunun sıfır olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, ülkede günlük 2 dolar 15 centin altında yaşayanların oranının 2002 yılında yüzde 3 olduğunu, şimdi yüzde 0,2'ye düştüğünü, günlük 4 dolar 30 centin altında yaşayanların oranının 2002'de yüzde 30,3, şimdi ise yüzde 3,7 düzeyinde bulunduğunu belirtti.

Bunları daha da iyileştirmek istediklerini belirten Şimşek, ''İyileştirmemizin tek yolu işsizlere iş bulmaktır, istihdamı artırmaktır. Başka mucizevi bir yol yoktur. Bu nedenle 'biraz da şu işsizlerin de sesi olsak, biraz da onlarla ilgili istihdam piyasası ile ilgili düzenlemeler yapsak' diyorum'' ifadesini kullandı.

Türkiye'de, Ağustos 2012 itibariyle ücretli 13 milyon 194 bin 783 kişiden 6 milyon 264 bin 123'ünün asgari ücretli olarak beyan edildiğini anlatan Şimşek, ''Yani Türkiye'de çalışanların yüzde 47'si asgari ücret üzerinden beyan ediliyor. Bunun doğru olmadığı kanısındayız. Bunun düzeltilmesi için şu anda bir çaba içindeyiz'' dedi.