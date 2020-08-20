İki büyük kazada 300'den fazla insana mezar olan Boeing 737 MAX uçakları, pistlere dönmeden önce isim değiştirdi

Boeing, iki kere çakılarak 346 kişinin ölümüne sebep olan ve daha sonra dünya çapında yere indirilen MAX tipi uçağının adında değişikliğe gitme kararı oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ölümlü kazaların ardından üretimi geçici olarak durdurulan 737 MAX tipli uçağın adında değişikliğe gidilecek. Uçağın isminden MAX atılıp yerine 737-8 denilecek.

Yeni ismin şu ana kadar Boeing içinde kullanıldığı, kamuoyuna duyurusu da ilk kez uzun zaman sonra Poland Enter Air SA isimli havayolu şirketinin kendilerinden 4 uçak sipariş etmesiyle yaşandı.

Enter Air Genel Direktörü Grzegorz Polaniecki, "Şüregelen krize rağmen, geleceği düşünmek önemli. Bu amaçla, ek 737-8 tipi uçak siparişi verdik. 737 MAX'a bu dönemde yapılan düzeltmeler göz önünde bulundurduğunda bence uzun yıllar boyunca en iyi uçak olacak" dedi.

Endonezya ve Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında uçurulmamaya başlamıştı. Daha sonra ortaya çıkan mesajlaşmalar şirketin uçakta bir tür problem olduğundan haberdar olduğunu gösterdi.