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Dünya

İki başlı bebek öldü

Bangladeş'te, iki başlı doğan bebek, iki gün sonra yüksek ateş ve solunum güçlüğünden öldü.

28 Ağustos 2008 03:00

Bangladeş'te, iki başlı doğan bebek, iki gün sonra yüksek ateş ve solunum güçlüğünden öldü.

Jessore doğumevi pediatri bölümünden K.S. Alam, "Kiron" adı verilen ve pazartesiden beri sağlığı iyi olan bebeğin aniden ateşlendiğini ve solunum güçlüğü çekmeye başladığını belirterek, "Bebeği Dakka'da bir hastaneye göndermek istedik, ama ailesi çok yoksul. Bebeği evlerine götürdüler ve öldü" dedi.

150 bin meraklı akın etti

Sezaryenle 5,5 kilo doğan Kiron ve 22 yaşındaki annesi, Dakka'ya 135 kilometre uzaklıkta bulunan Keşobpur'daki klinikten, 150 bin meraklının buraya akın etmesi üzerine polis korumasında Jessore doğumevine nakledilmişti.

Hekimler, iki başlı bebeğin tek midesi bulunması ve normal beslenmesine karşın, iki ağza sahip olduğunu belirtmişlerdi.

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