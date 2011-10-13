-İki başlı bebek 5 ay yaşadıktan sonra öldü PEKİN (A.A) - 13.10.2011 - Çin'de iki başlı kız bebek doğduktan beş ay sonra öldü. Çin'in resmi basınından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Sişuan bölgesinde çiftçi ailenin sezaryenle 5 Mayıs'ta doğan bebeği, 5 ay yaşayarak, bu tip vakalar için çok uzun sayılabilecek süre hayatta kaldı. İki kolu, iki bacağı ve birbirinden tamamen ayrı iki başı bulunan bebek, "füzyon ikizi" olduğundan, doktorlar bazen siyam ikizlerinde yaptıkları gibi birbirinden ayırmak için ameliyat yapmayı düşünmediler. Bir hekim, "Kalbi ve akciğerleri paylaşıyorlardı, bu nedenle siyam ikizi ameliyatı yapamadık" dedi.