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Ekonomi

İki bakandan iki farklı açıklama

Her kesimden tepki çeken doğalgaz zammı ile ilgili olarak iki bakanın yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

03 Kasım 2008 02:00

Bakan Güler: Doğalgazı petrolle karıştırmamak lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, doğalgazın özel fiyatlandırma tekniğinin bulunduğunu söyledi.
Bakan Güler, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin doğalgazın yüzde 97'sini yurt dışından aldığını hatırlattı. Bakan Güler, "Bu, dünyadaki doğal gaz piyasasının da yüzde 2'sini oluşturuyor. Yani dışımızda yüzde 98'den daha büyük bir kısım var. Burada da büyük bir piyasa var ve kurallar var. Yani doğal gazı petrolle ve diğer mallarla karıştırmamak lazım" diye konuştu.

Unakıtan: Petrole bakılırsa doğalgaz zammı 180 olmalı

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da, doğalgaza yapılan yüksek düzeyli zammın hükümetin suçu olmadığını savunurken, memurun zamlı fiyat ile nasıl geçineceğinin sorulması üzerine, “Memur ’bütün maaşını doğal gaza veriyor’ diye bir şey yok" dedi.
Unakıtan, 10 ayda yüzde 80’e varan zammın fazla yüksek olup olmadığının sorulması üzerine, “Petrole yapılan zamlara bakılırsa yüzde 80 değil 180 bile olur" diye konuştu.

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