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İki ayrı kutbu oynayacaklar

“Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” gibi dizilere imza atan Ay Yapım, yeni sezonu da iddialı bir projeyle karşılıyor: “Ku

18 Haziran 2011 03:00

T24 - 'Fatmagül'ün suçu ne' dizisine sezon finali ile veda eden Buğra Gülsoy, yeni dönemde Kuzey ve Güney dizisinde rol alacak. Dizide Gülsoy'un rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ olacak.

“Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” gibi dizilere imza atan Ay Yapım, yeni sezonu da iddialı bir projeyle karşılıyor: “Kuzey Güney”

Yapım şirketi, Kanal D’de ekrana gelecek dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Bade İşçil ve Rıza Kocaoğlu ile el sıkıştı.

“Kaybedenler Kulübü” filminin senaristliğini ve “Aşk ve Ceza” dizisinin yönetmenliğini yapan Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği dizinin çekimlerine Ağustos ayında İstanbul’da başlanacak.

Senaryosunu Melek Gençoğlu ile Ece Yörenç’in yazacağı dizinin başrolündeki iki kardeşten Kuzey’i Kıvanç Tatlıtuğ, Güney’i de Buğra Gülsoy canlandıracak.



 

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