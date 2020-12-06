T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki aydır tedavi gören 7 yaşındaki Barış Bayar’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

06 Aralık 2020 11:06

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 60 gündür tedavi gören Muhammed Barış Bayar (7) yaşamını yitirdi. Çocuğun ölümünün doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak belirlenmesi üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Bir süre önce, iddiaya göre, karaciğer nakli olan Muhammed Barış Bayar, fenalaşması sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk bölümünde tedaviye alınan Muhammed Barış, yaklaşık 60 gün sonra yaşamını yitirdi.

Doktorların yaptığı inceleme sonucu Muhammed Barış'ın ölümünün şüpheli bulunması gerekçesiyle polis soruşturma başlattı. Muhammed Barış Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi'Muhammed Barış Bayar7 yaşındaçocukşüpheliölümsoruşturma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24