İki ayda 271 bin 127 kişi sigortasını kaybetti

Sosyal güvenlik kapsamındaki aktif sigortalı sayısı işten çıkarmalar nedeniyle yılın ilk iki ayında 271 bin 127kişi azaldı.



İşten çıkarmalar nedeniyle sosyal güvenlik kapsamındaki aktif sigortalı sayısı yılın ilk 2 ayında 271 bin 127 azaldı. 2008 sonunda 1,90 olan aktif-pasif sigortalı oranı 1,85'e geriledi.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Şubat ayı verilerine göre, 2008 itibariyle 15 milyon 258 bin 608 olan aktif sigortalı sayısı Şubat ayı itibariyle 14 milyon 987 bin 481'e düştü. Aktif sigortalı sayısında 2 aylık azalma 271 bin 127'yi buldu.



Aktif sigortalı sayısında en fazla azalma "zorunlu" sigortalılarda, en fazla artış ise topluluk (avukat,noter) sigortalısında yaşandı.



Aktif sigortalı sayısındaki azalmaya karşılık pasif (aylık alanlar) sigortalıların sayısında artış oldu. 2008 itibariyle 8 milyon 746 bin 703 olan pasif sigortalı sayısı Şubat ayı itibariyle 8 milyon 812 bin 210'a yükseldi. Pasif sigortalı sayısı 65 bin 507 arttı.



Sigortalı sayılarındaki bu değişim sosyal güvenlikteki aktif-pasif dengesini biraz daha bozdu. Geçen yılın sonunda 1,90 olan aktif-pasif oranı Şubat ayında 1,85'e geriledi.



Öte yandan, SGK'nın prim gelirlerinin emekli aylığı ve sağlık ödemelerini karşılama oranı da azaldı.



Geçen yıl yüzde 64,6 olan prim gelirlerinin emekli aylığı ve sağlık ödemelerini karşılama oranı Şubat ayı itibariyle yüzde 13,2 azaldı. Prim gelirlerinin emekli aylığı ve sağlık ödemelerini karşılama oranı Ocak ayında 53,8, Şubat ayında ise 51,4 olarak gerçekleşti.



Türk-İş: Teşvikler işçi çıkarmayanlara verilmeli



Türk-İş'in konuyla ilgili değerlendirmesinde, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan işten çıkarmaların sosyal güvenlik sisteminin aktif-pasif dengesini bozduğu belirtildi.



İşletmelerin işten çıkarmalarda önceliği emekliliği gelenlere vermesinin bu dengeyi daha da bozduğu vurgulanan değerlendirmede, emekliliği hak edenlerin işten çıkarılmasıyla pasif sigortalı sayısının arttığı vurgulandı. Değerlendirmede, ayrıca emekliliği gelenlerin nispeten yüksek ücretlilerden oluştuğuna ve bu kişiler için daha yüksek sigorta primi ödendiğine dikkat çekilerek, bu kesimdekilerin işten çıkarılmasıyla SGK'nın gelirlerinin de azaldığı ifade edildi.



Türk-İş'in değerlendirmesinde şunlar kaydedildi:



"Sosyal güvenlikteki dengenin korunması için işten çıkarmaların kontrol altına alınması, her halükarda insanları işte tutacak tedbirlere başvurulması gerekiyor. Bir kere işten çıkarılanların yerine yeni kişilerin alınması son derece zor. Bu nedenle krize karşı işletmelere yönelik teşvikler mutlaka istihdamı koruyanlara, işçi çıkarmayanlara verilmeli. Çalışanlara, işten çıkarıldıklarında İşsizlik Sigortası'ndan para ödemek yerine, istihdam için işverenin teşvik edilmesi daha önemli bir tedbir olacaktır. İşten çıkarmaların önlenmesi işsizliğin beraberinde getireceği bireysel ve toplumsal travmayı önleyecektir. Bu tür tedbirlerle ayrıca sosyal güvenlikteki dengelerin daha da bozulması önlenmiş olacaktır."

