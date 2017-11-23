İki ay önce devraldıkları tekel bayiinde kurşunların hedefi oldu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE\'de bir tekel bayiine gelen silahlı iki kişi içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Bir kişinin yaralandığı olayda polis yaptığı ilk incelemede 12 boş kovan buldu. Olay gece saat 01.00 sıralarında Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi, Cemal Bey Caddesi\'nde bulunan tekel bayiinde meydana geldi. iki kişi oldukları belirlenen saldırganlar dükkana girer girmez ateş etmeye başladı.

O sırada dükkanda bulunan Hamdullah Akkurt (32) vücuduna aldığı iki kurşunla yaralandı. Yaya olarak olay yerinden kaçan saldırganlar kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri iki bacağından yaralanan Akkurt\'u hastaneye kaldırdı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İki ay önce devralındığı öğrenilen tekel bayii içinde ve etrafında yapılan çalışmalarda polis 12 adet boş kovan buldu. Saldırıda yaralanan Hamdullah Akkurt\'un durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)