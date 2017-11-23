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İKİ AY ÖNCE DEVRALDIKLARI TEKEL BAYİİNDE KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Maltepe'de bir tekel bayiine gelen silahlı iki kişi içeride bulunanlara kurşun yağdırdı

23 Kasım 2017 05:55

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Maltepe\'de bir tekel bayiine gelen silahlı iki kişi içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Bir kişinin yaralandığı olayda polis yaptığı ilk incelemede 12 boş kovan buldu. Olay gece saat 01.00 sıralarında Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi, Cemal Bey Caddesi\'nde bulunan tekel bayiinde meydana geldi. iki kişi oldukları belirlenen saldırganlar dükkana girer girmez ateş etmeye başladı. 
O sırada dükkanda bulunan Hamdullah Akkurt (32) vücuduna aldığı iki kurşunla yaralandı. Yaya olarak olay yerinden kaçan saldırganlar kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri iki bacağından yaralanan Akkurt\'u hastaneye  kaldırdı. 

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İki ay önce devralındığı öğrenilen tekel bayii içinde ve etrafında yapılan çalışmalarda polis 12 adet boş kovan buldu. Saldırıda yaralanan Hamdullah Akkurt\'un durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Camlardaki kurşun delikleri
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları
-Yerdeki boş kovanlar
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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